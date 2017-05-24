Государство с 2008 года вложило в госбанки $15 миллиардов - эксперт

Государство, начиная с 2008 года, вложило в государственные банки около 15 миллиардов долларов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала.

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"В государственных банках растворились примерно 15 миллиардов долларов с 2008 года за счет национализации, рекапитализации банков. Кроме того, рекапитализация происходит через ОВГЗ, по которым Минфин на протяжении 10 лет платит купон", - сказал он.

По его словам, за счет этих средств государство получило долю в госбанках, при этом продать ее можно только за сумму, которая на 90% меньше.

"Что касается частных банков, там было потеряно аналогичное количество средств - десятки миллиардов долларов, которые были за последние 10 лет списаны в этом секторе", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, доля государственных банков после национализации крупнейшего банка страны "ПриватБанка" составила 52% по объему активов.

Министерство финансов Украины ожидает утверждения Кабинетом министров обновленной стратегии государственных банков через два-три месяца.

Государство через Министерство финансов владеет четырьмя крупнейшими по активам банками: "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк".