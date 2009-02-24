С октября 2008 г. с банковской системы Украины "ушло" 180 млрд.

С октября 2008 года из банковской системы Украины "ушло 180 млрд. грн."

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ сегодня на совещании с главами облсоветов, проводимом премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

По его словам, “это те депозиты, которые держали люди...".

А.ШАПОВАЛОВ сообщил, что с октября Нацбанк проводил системную работу по поддержке банков и предоставил помощь 135 банкам.

"Мы, осуществив рефинансирование, в прошлом и в текущем году возместили около 70 млрд. То есть, даже те деньги, которые ушли из банковской системы, не компенсированы”, - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

Как сообщал УНИАН, по информации официального сайта Национального банка Украины, в течение декабря 2008 года депозиты физических лиц увеличились на 4,3% – до 215,6 млрд. грн. (с начала года – на 31,1%), депозиты юридических лиц – на 7,6% – до 142,3 млрд. грн. (с начала года – на 23%). Согласно сообщению, общий объем депозитов в декабре увеличился на 5,6% (с начала года – на 27,7%) – до 357,8 млрд. грн.