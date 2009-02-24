КМУ призвал Президента подписать декларацию о сотрудничестве с МВФ

Правительство призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО подписать совместную декларацию к руководству Международного валютного фонда о продолжении сотрудничества в рамках предоставления Украине финансовой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ сегодня на брифинге.

Он отметил, что эта декларация, одобренная на заседании Кабинета министров 18 февраля, была составлена в ответ на письмо директора Департамента МВФ Марека БЕЛКИ от 12 февраля, в котором говорится о том, что Украине для контролирования и урегулирования ситуации, возникшей в стране в результате мирового кризиса, необходимо обеспечить тесное сотрудничество между всеми органами власти, ответственными за принятие решений.

Г.НЕМЫРЯ отметил, что, несмотря на то, что с момента одобрения Кабмином документов, прошла уже неделя, от Секретариата Президента не поступило никаких предложений.

Как сообщил Г.НЕМЫРЯ, в частности, в декларации говорится, что: «Учитывая дальнейшее замедление экономического роста, мы договорились объединить свои усилия и выполнить нашу общую обязанность по обеспечению защиты украинского народа от страшных последствий. Нация ожидает, что ее лидеры смогут свести до минимума негативное влияние кризиса, но критики и конкуренты пытаются использовать сложный момент для укрепления своего имиджа. Но мы не можем позволить предвыборной политике углубить кризис, и поэтому обещаем прекратить наши ссоры».

Он подчеркнул, что эта декларация не является основным документом для продолжения сотрудничества и предоставления второго транша, однако этот документ дает возможность МВФ убедиться в том, что сотрудничество будет проходить эффективно.

При этом Г.НЕМЫРЯ отметил, что для продолжения сотрудничества необходимо еще отрегулировать бюджетные вопросы. При этом вице-премьер подчеркнул, что МВФ не настаивает на бездефицитности бюджета. Кроме того, по его словам, должен быть определен четкий план реструктуризации банковской системы, а также в Украине должен использоваться гибкий валютный курс.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В то же время 9 февраля председатель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в ближайшие недели вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

13 февраля МВФ, учитывая значительный дефицит Государственного бюджета, призвал Украину к жесткому кризисному менеджменту.

Как сообщил представитель МВФ Девид ГОУЛИ, «дискуссия с украинским руководством относительно необходимости ограничения дефицита бюджета продолжается».

Эксперты Международного валютного фонда вскоре опять посетят Киев, сообщил Д.ГОУЛИ.

Сегодня, 24 февраля, пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА сообщил, что Виктор ЮЩЕНКО ожидает, что на этой неделе правительство и Национальный банк выработают единую позицию на переговорах с Международным валютным фондом.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО считает, что в течение текущей недели необходимо сделать все возможное для получения второго транша кредита Международного валютного фонда. Президент убежден, что для продолжения сотрудничества с МВФ необходимо иметь единую, согласованную позицию всех органов государственной власти и соответствующих институтов.

И.ВАННИКОВА отметила, что Президент обращает внимание на то, что правительство Украины нарушило подписанное в прошлом году соглашение с МВФ.

«В первую очередь, речь идет об условии соблюдения показателя дефицита бюджета 2009 года в размере 1% ВВП. Вследствие принятого парламентом закона в Госбюджете, допущено прямое вмешательство в конституционные полномочия НБУ», - сказала пресс-секретарь, добавив, что не удалось достичь сбалансированности на валютном рынке, до сих пор не внесены необходимые изменения в бюджет-2009.

«В рамках своей компетенции Президент готов поддержать исправление ситуации во всех направлениях для продолжения сотрудничества с МВФ. В то же время, глава государства отмечает, что основными субъектами отношений с МВФ остаются правительство и НБУ», - сказала И.ВАННИКОВА.