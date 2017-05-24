Юрист объяснил, что мешает выполнять решения судов о возврате банков на рынок

Национальный банк должен создать нормативную базу для возобновления работы ранее выведенных с рынка банков согласно решениям судов или, при необходимости, подать в парламент проект закона, в котором согласовать все проблемные вопросы.

Об этом пишет в своей колонке на сайте "Бизнес" специалист по банковскому праву Александр Ярецкий, комментируя процесс "очищения" банковского рынка Украины и последующих судебных споров банков и НБУ.

Он отмечает, что в последние два года банки выводились по разным причинам - некоторые были реально неплатежеспособными, но при этом не все из них выводились с рынка своевременно, как, например, "Платинум"; некоторые банки выводили за нарушения финансового мониторинга, ошибочно названные отмыванием денег, полученных преступным путем. Еще часть банков, отмечает Ярецкий, была признана неплатежеспособными и выведена с рынка из-за непрозрачности, по мнению регулятора, структуры собственности, хотя в такой ситуации акции банка можно было передать под внешнее управление, пока регулятор и акционеры не разберутся с этой проблемой.

Юрист отмечает, что есть судебные дела, которые предписывают НБУ вернуть лицензию и обеспечить возврат банка на рынок, и уже есть банки, которые готовы вернуться на рынок и имеют для этого все возможности.

"Вопрос в том, какое решение суда станет последним. Ведь сначала банк проходит суд первой инстанции, затем апелляционный, затем кассационный, и – в последнюю очередь - Верховный суд. Причем, Верховный суд рассматривает только те дела, по отношению к которым суды разных инстанций применяли по-разному нормы законодательства. По закону, решение суда вступает в силу после прохождения второй, апелляционной инстанции, и является обязательным к исполнению", - отмечает он.

При этом Ярецкий подчеркивает, что среди 11-ти банковских дел, что вступили в силу после апелляции, часть может быть рассмотрена и в Верховном суде.

"Но до тех пор, пока их дела не рассмотрены в кассационном суде или в Верховном суде, Нацбанк обязан выполнить судебное решение. То есть, позволить банкам начать работать. Нацбанк пеняет на то, что ему мешает что-то выполнить решения судов. Но НБУ – это регулятор. Он может создать нормативную базу для возобновления работы банков, ранее выведенных с рынка. Или, при необходимости, подать проект закона в парламент, и в этом документе согласовать все вопросы", - говорится в материале.

По мнению юриста, не может быть в правовом государстве такого, что суд принял решение, которое не выполняется, потому что «его невозможно выполнить».

"Если есть процедурные сложности по возврату банка на рынок, то НБУ должен вплотную заняться этим вопросом, и в итоге обеспечить законную процедуру возврата банка на рынок", - отмечает Ярецкий.

Он напоминает, что 30 мая Верховный суд рассмотрит дело «Укринбанка», которое будет иметь влияние на рынок.

"В случае с «Укринбанком» НБУ проявил непонятную поспешность, не дав акционерам закрыть сделку с потенциальным инвестором, и признав неплатежеспособным банк, который работал и мог продолжать работать. Если акционер заявил, что в течение нескольких дней решит вопрос с капиталом, то можно было и предоставить ему это время. Разумный регулятор, заинтересованный, в первую очередь, в спасении банков, мог бы дать акционерам необходимое время. Тем более, что нам известны факты, когда НБУ в течение многих месяцев тянул с признанием неплатежеспособными откровенно проблемных банков. Нацбанк отвечает за стабильность банковской системы, за доверие к ней, он должен спасать банки, а не уничтожать их", - отмечает юрист.