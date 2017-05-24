Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2626,6118 (24 мая – 2630,4507)

100 EUR – 2939,9666 (24 мая – 2950,0505)

10 RUR – 4,6675 (24 мая – 4,6511)

Читайте такжеДоверие украинцев к доллару в 3,5 раза выше, чем к евро - опрос

Как сообщал УНИАН, 24 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,25/26,27 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4648/29,4846 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2661 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 482 сделки на сумму 294,80 миллиона долларов.