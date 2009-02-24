"УкрСиб" направит 1 млрд. рефинансирования в реальный сектор

АКИБ "УкрСиббанк" намерен в текущем году получить рефинансирование Национального банка Украины в объеме 1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления «УкрСиббанка» Сергей НАУМОВ журналистам во вторник.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о поддержке ликвидности "УкрСиббанка".

"У нас нет проблем с ликвидностью, и эти средства мы планируем направить на кредитные программы в реальном секторе экономики, в том числе АПК", - сказал С.НАУМОВ.

По его информации, в прошлом году объемы финансирования «УкрСиббанком» аграрного сектора составили 1,6 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 55,697 млрд. грн., обязательства – 50,827 млрд. грн., собственный капитал – 4,870 млрд. грн., уставный капитал – до 4,005 млрд. грн.

Чистая прибыль «УкрСиббанка» в 2008 году составила 427,621 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 года его основными акционерами являлись BNP Paribas – 51% и ЗАО «Украинская металлургическая компания» – 39,49754%. Также украинский бизнесмен Александр ЯРОСЛАВСКИЙ опосредованно владеет 19,7495%.