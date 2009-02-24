Рефинансировать дочки инобанков должны материнские структуры
...а не НБУ
Сегодня целесообразно запретить рефинансирование работающих в Украине дочерних компаний иностранных банков.
Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал экс-министр экономики, экс-председатель Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Виктор СУСЛОВ.
Он считает, что дочерние банки должны получать финансовую поддержку непосредственно от материнских структур, а не от Нацбанка.
«Пусть дочерние банки ведут переговоры со своими материнскими структурами, получают от них кредиты. Они не должны получать рефинансирование Национального банка, они должны получать поддержку с Запада», - сказал В.СУСЛОВ.
Он также отметил, что в интересах иностранных структур, которые кредитовали предприятия Украины, пересмотреть условия кредитования: в частности, снизить ставки по кредитам, а также рассмотреть возможность рассрочки.
«Нужно интенсифицировать переговоры с западными коммерческими структурами. Они должны понять – те, кто давал кредиты нашему коммерческому сектору, должны понять, – что либо эти кредиты к ним не вернутся, либо они должны будут пролонгировать эти кредиты, пересмотреть условия, понизить ставки», - подчеркнул эксперт.