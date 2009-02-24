Днепропетровск хочет получить от ЕБРР 35 млн. евро

Днепропетровская ОГА передала ЕБРР для возможного кредитования два проекта инфраструктуры стоимостью около 35 млн. евро

Днепропетровская областная госадминистрация передала Европейскому банку реконструкции и развития для возможного кредитования два проекта инфраструктуры региона стоимостью около 35 млн. евро.

Об этом УНИАН сообщили в управлении внешних связей ОГА.

Первый проект, стоимостью около 20 млн. евро, касается реконструкции Приднепровской ТЕЦ в Днепропетровске с целью использования сбросовой энергии теплоцентрали для теплоснабжения населения областного центра.

Второй проект, стоимостью 15 млн. евро, посвящен модернизации областного коммунального предприятия «Аульский водовод», снабжающего питьевой водой около 1,5 млн. жителей области, в том числе Днепропетровска и Днепродзержинска.