Польский эксперт: У ЕС нет ресурса "переварить" Украину и Турцию

Украина сможет получить членство в Европейском Союзе лишь после формирования европейским сообществом нового механизма расширения ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил председатель программного совета экономического форума Института восточных исследований Зигмунд БЕРДИХОВСКИЙ (Польша) сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Пока Евросоюз не выработает новый механизм расширения, скорее всего, членство Украины в ЕС проблематично”, - сказал З.БЕРДИХОВСКИЙ.

По его мнению, нынешнее отношение ЕС к нашему государству и отсутствие четкой позиции относительно перспектив европейской интеграции Украины зависит от двух причин.

Во-первых, считает польский эксперт, в ЕС опасаются, что вступление Украины приведет к существенному изменению нынешней структуры и связей внутри Союза и повлияет на эффективность принятия им решений.

Второй причиной являются финансовые вопросы, а именно дотации и льготы, которыми пользуются новые члены Евросоюза. “Все, кто пользуется этими льготами и привилегиями в ЕС, не хотели бы делиться ими с Украиной”, - отметил З.БЕРДИХОВСКИЙ.

По его мнению, недостаточно четкая позиция Евросоюза относительно перспектив вступления Украины, а также и Турции, свидетельствует, что в ЕС понимают, какие большие суммы средств нужны для завершения процесса интеграции этих двух больших государств с мощными экономиками.

Но, по словам З.БЕРДИХОВСКОГО, таких ресурсов Евросоюз не имеет, поэтому он должен изменить сам механизм приема новых стран в европейское сообщество и только после этого сможет предоставить четкую перспективу Украине.