Межбанк вечером: доллар - 9,2400/9,2850, евро - 11,7770/11,8480

Сегодня на украинском межбанке торги закрылись котировками 9,2400/9,2850 грн./долл.

Киев. 24 февраля. УНИАН. Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту сохранили восходящий тренд. Так, торги по доллару США открылись следующими котировками - 9,0150/9,1250, к 12:00 цены выросли до 9,2050/9,2850. К закрытию ценовые уровни достигли верха - 9,2400/9,2850 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 16:45 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2485/0,2540, а к 12:00 цены поднялись до 0,2540/0,2580. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2555/0,2585. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,9325 (-0,1825).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2665/1,2885. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4815/11,6360, к 12:00 цены ушли вверх до 11,7660/11,8825. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH установились на следующих значениях - 11,7770/11,8480.