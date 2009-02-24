Качиньский: евро не поможет Польше преодолеть кризис

Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ называет манипуляцией заявления о возможности преодоления экономического кризиса в стране путем введения единой европейской валюты.

«Заявления, что причина кризиса - отсутствие евро, а рецептом выхода из него является введение европейской валюты – это манипуляция», - сказал глава польского государства во вторник во Вроцлаве, сообщает TVN24.

Л.КАЧИНЬСКИЙ, который выиграл президентские выборы у нынешнего главы правительства РП Дональда ТУСКА в 2005 году и который остается его главным конкурентом на следующих выборах в 2010 году, раскритиковал правительство за стремление как можно скорее ввести евро в Польше.

«Нет никаких экономических оснований, чтобы входить в ERM2 (подготовительный этап к введению евро) в 2009 году», - сказал президент, добавив, что идея введения евро в Польше является инструментом политической борьбы, а не рецептом для преодоления кризиса.

«Такой текст (о преодолении кризиса благодаря евро) можно говорить 10 летним детям, а не взрослым», - сказал Л.КАЧИНЬСКИЙ.

Л.КАЧИНЬСКИЙ призвал вести профессиональную дискуссию по этому вопросу, а не прибегать к пиар-акциям.

Как сообщал УНИАН, польская газета Dziennik написала 23 февраля, что Д.ТУСК договорился с председателем Центрального европейского банка о введении евро в Польше без согласия оппозиционной «Право и справедливость» (PIS), одним из основателей которой является действующий президент.

Правительство хочет присоединиться к ERM2 в мае или июне текущего года.

Польша обязалась ввести евро в стране в договоре вступления страны в Евросоюз, но в нем не определены конкретные сроки, когда государство должно это сделать.

Либеральная «Гражданская платформа», которую возглавляет Д.ТУСК, хочет ввести евровалюту в Польше в 2012 году, но против выступает PIS, который заявляет, что введение евро приведет к ухудшению экономической ситуации в стране, и предлагает провести национальный референдум по этому вопросу.

Для введения евро в стране также необходимо внести изменения в Конституцию, что невозможно сделать без голосов PIS.