США готовят финансовые санкции против Сирии, Ирана и Северной Кореи
Руководитель Минфина США отметил, что ведомство приложит все усилия, чтобы ввести дополнительные санкции против Ирана, Сирии и Северной Кореи для защиты американских жизней.
Финансовое ведомство США разрабатывает расширенные санкции против КНДР, Ирана и Сирии, сообщает Росбалт со ссылкой на заявление руководителя Минфина Стивена Мнучина.
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"Мы будем использовать все, что есть в наших силах, чтобы ввести дополнительные санкции против Ирана, Сирии и Северной Кореи для защиты американских жизней", - сказал министр.
Он отметил, что Минфин изучает лицензии, которые нужны компаниям Boeing и Airbus для того, чтобы начать продавать авиалайнеры Ирану.
Новые ограничения в экономической сфере требуются для оказания давления на режимы трех стран, пояснил глава Минфина на слушаниях в Конгрессе, сообщает Reuters.