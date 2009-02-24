Бюджет-2009 40% украинских компаний рассчитывали в евро

Большинство украинских компаний при планировании бюджета-2009 не используют гривню.

Об этом говорится в исследовании «Влияние экономического кризиса на украинские компании», проведенном компанией «Эрнст энд Янг» при содействии Европейской бизнес-ассоциации, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно исследованию, две трети респондентов, планируя свой бюджет на 2009 год, не используют гривню. Наиболее популярной валютой является евро, ее используют 40% респондентов.

Респонденты сообщили, что для планирования и бюджетирования они используют обменный курс евро, среднее значение которого составило около 10,40 грн. за евро (курс колеблется от 7,50 до 13,20 грн. за евро). 34% компаний в качестве основной валюты для бюджетирования используют гривню, а 23% респондентов – доллар по обменному курсу от 5,05 до 9 грн. за долл.

При этом 58% предприятий заявили о сокращении продаж в четвертом квартале 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

Большинство респондентов (65%) прогнозируют сокращение прибыли в этом году, при этом 39% ожидают умеренного снижения прибыли и 26% - существенного снижения.

77% компаний в следующем году планируют уделять внимание сокращению расходов. В частности, 80% респондентов уже сократили или намерены сократить административные расходы, 57% компаний договариваются о лучших условиях с арендодателями и собственниками недвижимости, 51% респондентов повышают эффективность операционной деятельности, 47% - сокращают персонал.

Среди наиболее актуальных проблем в период кризиса 84% компаний отметили девальвацию гривни, 66% - задержки в платежах со стороны партнеров и клиентов, 54% - необходимость снижения операционных затрат, 53% - высокую стоимость финансирования и иностранных валют.

Исследование проводилось с 30 января по 13 февраля, в нем приняло участие 107 украинских и зарубежных компаний, работающих в Украине.