Официальный курс НБУ на 25.02.2009
19:33, 24 февраля 2009Финансы
0
Доллар - 7,7 грн., евро - 9,8 грн.
Официальный курс НБУ на 25.02.2009: 100 USD – 770.0000 грн.; 100 EUR – 982.7510 грн.; 10 RUR – 2.1374 грн.
Согласно информации официального сайта НБУ, на 25 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 770.0000 (на 24 февраля – 770.0000)
100 EUR – 982.7510 (на 24 февраля – 985.4460)
10 RUR – 2.1374 (на 24 февраля – 2.1344)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter