Официальный курс НБУ на 25.02.2009

Доллар - 7,7 грн., евро - 9,8 грн.

Официальный курс НБУ на 25.02.2009: 100 USD – 770.0000 грн.; 100 EUR – 982.7510 грн.; 10 RUR – 2.1374 грн. Согласно информации официального сайта НБУ, на 25 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 770.0000 (на 24 февраля – 770.0000) 100 EUR – 982.7510 (на 24 февраля – 985.4460) 10 RUR – 2.1374 (на 24 февраля – 2.1344)

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