Учетные курсы банковских металлов НБУ на 25.02.2009

Золото и серебро подорожали

Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 25 февраля 2009 года за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 76210.75 (на 24 февраля –75999.00) 961 XAG 10 Серебро – 1108.03 (на 24 февраля – 1105.7) 962 XPT 10 Платина – 83391.00 (на 24 февраля – 83391.00) 964 XPD 10 Палладий – 15862.00 (на 24 февраля – 16555.00)

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