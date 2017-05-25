"Еврогазбанк" за два года до банкротства вывел 3,3 миллиарда – Фонд гарантирования

"Еврогазбанк" сформировал почти 92% кредитного портфеля юридических лиц по принципу финансовой пирамиды, в результате чего за 2 года до банкротства – в 2012-2014 годы - из банка было выведено 3,3 миллиарда гривень путем кредитования связанных с менеджментом структур.

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Как сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, кредитный портфель банка составил 82,4% в структуре его активов, при этом независимые оценщики оценили стоимость портфеля в 1,6 миллиарда гривень, что в 2,2 раза ниже его стоимости по бухгалтерским документам.

По информации фонда, новые кредиты выдавались для уплаты процентов по ранее полученным займам, и обязательства связанных структур перестали обслуживаться сразу после введения в банк временной администрации.

Кроме того, фонд установил, что в течение года до введения временной администрации руководство банка заменило высоколиквидное обеспечение стоимостью 0,5 миллиарда гривень на малоликвидное, а обеспечение на 40 миллионов гривень было выведено без всякой замены.

Фонд отметил, что подал 63 заявления в правоохранительные органы о совершении уголовных преступлений должностными и связанными лицами банка на общую сумму 3,38 миллиарда гривень, а также направил в суд 59 исков о взыскании задолженности по кредитам на 5,11 миллиарда гривень. Результатом рассмотрения этих дел стало открытие исполнительных производств на 3,85 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал ликвидацию "Еврогазбанка" 18 ноября 2015 года. До этого с 17 июля в банке работала временная администрация.

"Европейский газовый банк" ("Еврогазбанк", Киев) работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу средних финучреждений по объему активов.

Основным собственником банка был бизнесмен Алексей Ивченко, возглавлявший правление НАК "Нафтогаз Украины" в 2005-2006 годах, и члены его семьи.