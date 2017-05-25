Кредиты для экономики подешевеют: НБУ снизил учетную ставку до 12,5%

Национальный банк Украины продолжил смягчение монетарной политики, как и месяцем ранее, и принял решение снизить учетную ставку на 0,5 п.п. - до 12,5% годовых.

Читайте такжеНацбанк готов смягчить ограничение по открытию корсчетов

Как отмечается в сообщении НБУ, потребительская инфляция в апреле замедлилась до 12,2% в годовом выражении, оказавшись ниже траектории прогноза регулятора.

«Смягчение монетарной политики согласовывается с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах и одновременно направлено на поддержку экономического роста», - отметил НБУ.

Показатель инфляции, по прогнозам НБУ, составит 9,1% по итогам текущего года, 6% – 2018 и 5% – 2019 года.

Как отметил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий в ходе брифинга, в этом году Нацбанк может продолжить смягчение монетарной политики в случае устойчивого снижения рисков.

«Ожидается, что в целом по результатам 2017 года, в начале которого учетная ставка находилась на уровне 14% годовых, масштаб ее снижения будет гораздо меньше по сравнению с прошлым годом, в течение которого ставка снизилась на 8 п.п.», - сказал он.

По словам Смолия, смягчение монетарной политики может проводиться как путем снижения учетной ставки, так и путем ослабления административных ограничений на валютном рынке.

Также он сообщил, что следующее заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится 6 июля.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 14 апреля снизил учетную ставку до 13% годовых, после того как три предыдущих месяца подряд сохранял ее на уровне 14% годовых.

Инфляция в Украине в апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года замедлилась до 12,2%, по сравнению с мартом – до 0,9%. С начала года потребительские цены в Украине выросли на 4,9%.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.