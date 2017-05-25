Нацбанк отмечает ускорение роста цен в мае
Ускорение инфляции обусловлено подорожанием сырых продуктов и повышением тарифов на административно-регулируемые услуги.
Инфляция в мае в годовом измерении ускорилась в соответствии с апрельскими прогнозами, говорится в сообщении Национального банка Украины со ссылкой на предварительные оценки регулятора.
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Как отметил НБУ, ускорение инфляции обусловлено подорожанием сырых продуктов и повышением тарифов на административно-регулируемые услуги.
Конкретные оценки показателя майской инфляции регулятор не приводит.
Также в своих материалах НБУ напомнил, что ВВП Украины в первом квартале текущего года вырос на 2,4% в годовом измерении, что близко к прогнозам регулятора.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк продолжил смягчение монетарной политики, как и месяцем ранее, и принял решение с 26 мая снизить учетную ставку до 12,5% годовых.
Показатель инфляции, по прогнозам НБУ, составит 9,1% по итогам текущего и 6% – по итогам 2018 года.
Инфляция в Украине в апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года замедлилась до 12,2%, по сравнению с мартом – до 0,9%. С начала года потребительские цены в Украине выросли на 4,9%.