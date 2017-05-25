Нацбанк анонсировал смягчение ряда ограничений на валютном рынке

Национальный банк Украины планирует смягчить ряд административных ограничений на валютном рынке, сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на брифинге.

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По его словам, в том числе регулятор намерен увеличить срок экспортно-импортных расчетов со 120 до 180 дней, разрешить возврат инвестиций иностранным инвесторам, а также разрешить покупку валюты независимо от наличия собственных валютных средств на счетах.

Также Смолий сообщил, что Нацбанк отменит запрет на покупку и перечисление валюты с целью возврата за рубеж средств, полученных иностранными инвесторами по операциям продажи ценных бумаг украинских эмитентов.

«Одновременно для предупреждения оттока капитала по теневым схемам мы будем отслеживать, чтобы эти операции соответствовали определенному перечню условий», - отметил он.

Смолий подчеркнул, что смягчение этих ограничений улучшит инвестиционный климат в Украине, но при этом не окажет дестабилизирующего влияния на валютный рынок.

Как сообщал УНИАН, в рамках концепции новой модели валютного регулирования, представленной в декабре 2016 года, НБУ планирует постепенно смягчить административные ограничения на рынке бизнеса, банков и физических лиц.