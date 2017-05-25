Миссия МВФ завершает работу в Киеве на этой неделе

Миссия Международного валютного фонда, работающая в Киеве с 16 мая, завершает работу на этой неделе, сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий.

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"Миссия Международного валютного фонда завершает работу в Украине на этой неделе", - сказал он.

Смолий напомнил, что миссия работает с украинскими властями по четырем ключевым направлениям: пенсионная, земельная и антикоррупционная реформа, а также стратегия государственных банков.

Он напомнил, что в текущем году Украина ожидает получения по программе МВФ 4,5 миллиарда долларов, в следующем году - более 3 миллиардов долларов.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Национальный банк получил очередной транш МВФ в размере 1 млрд долл. 5 апреля, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 16,7 млрд долл. - максимального уровня с середины 2014 года.

По прогнозам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, Украина скорее всего получит следующий транш кредита от МВФ и связанное с ним финансирование внешних доноров во втором полугодии 2017 года при условии прогресса в проведении земельной и пенсионной реформ.