В НБУ говорят, что повышение пенсий не окажет существенного влияния на цены

Анонсированное Кабинетом министров Украины повышение пенсий с 1 октября не окажет существенного влияния на показатели инфляции, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий.

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«В наших инфляционных прогнозах предусматривалось повышении пенсий с декабря. Перенос этого срока на начало октября существенно не повлияет на прогнозы Национального банка», - сказал он.

В то же время, в материалах брифинга НБУ отметил, что резкое повышение пенсионных выплат в краткосрочной перспективе может привести к росту потребительского спроса, что может вынудить Национальный банк откорректировать свою политику для сглаживания инфляционного давления.

Нацбанк назвал отклонение от проведения взвешенной фискальной политики, в том числе более существенное повышение социальных стандартов и заработных плат, чем согласовано с целями по инфляции, основным риском для достижения целевых показателей по инфляции в 2017-2018 годах.

При этом регулятор отметил, что проведение пенсионной реформы является необходимым шагом для обеспечения стабильности государственных финансов и ценовой стабильности в долгосрочной перспективе.

Также Нацбанк назвал важным фактором проведение структурных реформ, необходимых для обеспечения макрофинансовой стабильности, прежде всего предусмотренных программой с Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины продолжил смягчение монетарной политики, как и месяцем ранее, и принял решение в 26 мая снизить учетную ставку до 12,5% годовых.

Регулятор считает достижимой цель по инфляции на конец 2017 года в пределах 8% плюс-минус 2 п.п. и на 2018 год – на уровне 6% плюс-минус 2 п.п.

Неизменными остались и прогнозы НБУ по инфляции, согласно которым этот показатель составит 9,1% по итогам 2017 года и 6% – по итогам 2018 года.

Кабинет министров Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте Украины. В рамках реформы правительство планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев на сумму от 200 до 1000 грн.