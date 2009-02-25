Обама назвал три направления выхода из кризиса в США

Администрация Барака Обамы работает над формированием нового фонда кредитования, который позволит гражданам США брать кредиты на самые разные житейские цели, сообщает РИА Новости.

"Мы создаем новый фонд кредитования, который представляет собой самую крупную в истории попытку помочь в деле предоставления кредитов на покупку машин, оплату учебы в колледже, а также небольших бизнес-кредитов покупателям и предпринимателям, которые позволяют экономике функционировать", - сказал Обама, пояснив, что главной задачей государства в борьбе с кризисом является недопущение "замораживания" экономических процессов.

Другой правительственной мерой, по словам Обамы, будет жилищный план, позволяющий семьям, над которыми нависла угроза лишения жилья, снизить объем ежемесячных платежей и таким образом продолжить выплачивать ипотечные взносы.

Третьей мерой администрации президента станет усиление контроля над ситуацией в главных банках страны.

"Мы будем действовать с помощью всех инструментов, которыми располагает федеральное правительство, чтобы быть уверенными в том, что главным банкам, от которых зависят американцы, можно полностью доверять и что у них есть достаточно денег на кредиты даже в самые тяжелые времена", - сказал президент США.

Он подчеркнул, что в том случае, если у банка выявятся серьезные проблемы, правительство выявит виновных и предпримет соответствующие меры по исправлению положения с тем, чтобы "сильное, жизнеспособное учреждение продолжало служить людям и экономике".