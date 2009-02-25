Яценюк предложил Стельмаху свой план

Народный депутат, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК обратился к председателю Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ со своими предложениями относительно улучшения ситуации в банковской системе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил в Ивано-Франковске на встрече с местными банкирами, бизнесменами и руководителями бюджетообразующих предприятий области.

По его словам, Национальный банк Украины должен предпринять ряд срочных мер для стабилизации ситуации с ростом массовых неплатежей по кредитам. В связи с этим А.ЯЦЕНЮК предложил центробанку изменить банковские нормативы адекватно нынешним условиям на финансовом рынке. По его мнению, это позволит коммерческим банкам намного проще относиться к вопросу реструктуризации долгов заемщиков.

“Необходимо создать условия, при которых НБУ не будет наказывать банк за то, что тот пролонгирует кредит и дает возможность заемщику вернуть долг на приемлемых для самого заемщика условиях”, - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Кроме того, отметил он, необходимо реструктуризировать банковские портфели. По словам А.ЯЦЕНЮКА, нельзя, чтобы люди и предприятия отдавали кредиты по старому курсу – 5 гривен за 1 доллар, а депозиты вкладчики получали по нынешнему – более 9 гривен за 1 доллар.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК предлагает НБУ ввести систему перекредитования.

“Если у человека в одном банке кредит, а в другом депозит, необходимо создать условия для того, чтобы кредит мог обслуживаться за счет депозита”, – подчеркнул лидер “Фронта перемен”.

Он также отметил, что ситуацию в банковской сфере усиливает внутренняя избирательность банкиров. “Кредиты выдали своим, а депозиты взяли у простых людей”, – сказал А.ЯЦЕНЮК. Он убежден, что сегодня необходимо публично обратиться ко всем банкам для того, чтобы они открыто предложили условия реструктуризации для всей клиентуры, и чтобы это была публичная акция.