Доллар в мире растет к иене

Курс доллара на азиатских торгах в среду рос к иене на фоне данных о рекордном сокращении экспорта из Японии в январе, одновременно набирая высоту по отношению к единой европейской валюте, сообщает Рейтер.

Иена понемногу теряет свою привлекательность в глазах инвесторов в качестве одной из самых стабильных валют в мире, поскольку состояние японской экономики стремительно ухудшается, а на политическом фронте неспокойно.

Иена долго сохраняла свой статус - наряду с долларом, который был признан самой ликвидной валютой. Однако сообщение о резком сокращении ВВП в октябре-декабре прошлого года - самом существенном за последние 35 лет - подорвало доверие к иене. Дополнительным ударом по японской валюте стала вынужденная отставка японского министра финансов на прошлой неделе и падение популярности премьера Таро Асо.

"Вот что можно сказать об ослаблении иены по отношению к другим валютам. Мы видим, как снижается иена параллельно с ухудшением прогнозов для японской экономики. Политическая ситуация в Японии нестабильна, и рынок начинает беспокоится по поводу того, сможет ли страна справиться с потенциальной нестабильностью в финансовом секторе", - сказал Хидеаки Иноуэ из Mitsubishi UFJ Trust Bank.

Японские власти сообщили о рекордном 45,7-процентном сокращении экспорта в январе в годовом исчислении.

К 9.03 МСК курс доллара к иене вырос на 0,3 процента до 97,17 единицы японской валюты. На электронных торгах EBS доллар дотянулся до трехмесячного максимума в 97,20 иены.

Курс евро к доллару снизился до 1,2837 долл.