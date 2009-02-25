ВВП России снизился

Показатель ВВП России в январе 2009 г снизился на 2,4 проц. В декабре 2008 г ВВП уменьшился на 2,1 проц. В целом по итогам 2008 г главный экономический показатель сократился на 0,3 проц. Об этом говорится в мониторинге Минэкономразвития РФ, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

По мнению министерства, главными причинами спада экономического роста в январе 2009 г явились значительное сокращение промышленного производства, снижение инвестиционной активности, спад в строительстве и замедление потребительского спроса.