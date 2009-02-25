Cоглашение о свободной торговле с ЕС должно быть сбалансированным

Депутаты Верховной Рады Украины, члены Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС считают, что соглашение о свободной торговле с ЕС должно быть сбалансированным.

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сопредседатель Комитета Борис ТАРАСЮК, соответствующая позиция была озвучена в ходе первого дня 12-го заседания Комитета в Брюсселе.

“Мы подчеркивали, что сторона ЕС должна стремиться к тому, чтобы, в конечном счете, соглашение имело сбалансированный характер, а не так, чтобы мы открывали свои рынки, а страны ЕС имели определенные ограничения для Украины”, - сказал он.

В связи с этим Б.ТАРАСЮК отметил, что для Украины важно не то, когда будет подписано новое соглашение об ассоциации, которое будет включать в себя создание зоны свободной торговли, а содержательная часть соглашения.

“В нашем понимании, это соглашение должно содержать такие важные компоненты, как политическое секторное сотрудничество и вопрос зоны свободной торговли. Кроме того, для нас содержательная часть также должна означать согласие Европейского Союза на перспективу членства Украины”, - сказал сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества.

Он сообщил, что в первый день стороны также обсудили вопрос виз. Украинская сторона, в частности, привела примеры невыполнения европейскими партнерами действующего соглашения об упрощении визового режима. Кроме того, украинские депутаты высказались за выработку конкретного графика и механизмов для перехода на безвизовый режим поездок в ЕС для граждан Украины.

“В отличие от стороны ЕС, которая говорит, что этот процесс должен быть долгосрочным, мы считаем, что если долгосрочный до 2012 года, то для нас это подходит”, - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он также сообщил, что европейская сторона представила проект заключительного заявления и рекомендаций, а украинская - ряд своих замечаний и поправок. Среди них – поправки относительно последнего российско-украинского газового кризиса, функционирования парламентского измерения Восточного партнерства и ряд других.

Заключительный документ по итогам работы Комитета должен быть одобрен сегодня.