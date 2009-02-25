В Украине создана электронная "Биржа депозитов"

В начале недели в Украине заработала электронная «Биржа депозитов», сообщает Дело.

Теперь население может обходить запрет НБУ на досрочное снятие депозитов, просто продав свой вклад. В данное время на сайте «Биржа депозитов» размещено около 600 предложений о купле-продаже депозитов, и по утверждению его организаторов, количество объявлений ежедневно растет на 60-70 штук.

Купить дешевле, чтобы продать дороже

Суть работы новой «биржи» очень проста — свести вместе вкладчика банка, который хочет продать депозит, и заемщика (этого же банка), который готов купить чужой вклад со значительной скидкой. Зачем население готово покупать и продавать депозиты, объяснил Денис Дрозд, директор Украинской тендерной системы и организатор «Биржи депозитов»: «К примеру, заемщик должен банку по автокредиту 20 тысяч долларов. Он находит на нашей «бирже» вкладчика, у которого такая же сумма средств размещена на депозите в этом же банке и который хочет его продать. После чего они договариваются, что заемщик «купит» у вкладчика этот депозит, но не за 20 тысяч, а, например, за 17-18 тысяч долларов. После чего оба идут в банк, который проводит взаимозачет — за счет депозита одного вкладчика закрывается кредит другого. В итоге заемщик меньше заплатил по кредиту, а вкладчик получил живые деньги в настоящий момент», — объясняет самую популярную схему Дрозд. По его словам, при суммах до 25 тысяч долларов клиенты решают свои взаимоотношения с банком в течение 1-2 дней.

Основные причины, заставляющие вкладчиков продавать свои депозиты со значительным дисконтом, это девальвация гривни и неуверенность в надежности банковской системы.

«У меня в «Авале» депозит на 13 тысяч гривен, я готов продать его за 12 тысяч, потому что думаю, что к июню (срок окончания депозитного договора. — «ДЕЛО») гривня девальвирует значительно больше, к тому же сейчас спокойнее, когда деньги дома, а не в банке», — рассказал «ДЕЛУ» один из продавцов «биржи» крымчанин Владимир.

Стоимость депозитов зависит от нескольких факторов: валюты и размера вклада, банка, в котором размещен депозит, срока до окончания договора и т.д. Самые дешевые — гривневые вклады в банках с введенной временной администрацией (дисконт достигает 50%), по крупным валютным вкладам — 5-10%.

Банкиры не против

По мнению большинства опрошенных банкиров, появление такой «биржи» — положительный момент, хотя банки и не получают от таких сделок никакой прибыли. «Сказать, что банк от этого выигрывает, я не могу, но он и не проигрывает, так как таким образом поровну уменьшаются активы и пассивы финучреждения. В условиях, когда заемщик со временем мог перестать платить, это совсем неплохо», — считает председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук. К тому же, по мнению банкира, это снимает напряжение, которое переживают вкладчики и заемщики банков.

Юристы тоже не видят никаких препятствий для проведения подобных взаимозачетов. «Нарушений в таких сделках нет, — уверяет партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Роман Марченко. — Все законно». Однако, по его мнению, надежнее было бы, если бы такие «биржи» создавались еще и самими банками, так как от мошенничества на «Бирже депозитов» никто не застрахован.