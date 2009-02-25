ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 февраля

Украинские СМИ

Газета «Дело» в публикации «Почем квартиры от банка «Надра» пишет о том, что вкладчики банка «Надра» смогут обменять свои депозиты на квартиры и другое залоговое имущество, находящееся в собственности банка. Насколько законен такой обмен и какие трудности могут возникнуть у вкладчиков банка, выясняли журналисты издания.

http://delo.ua/news/101701/

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Также издание «Дело» опубликовало статью «Родовид Банк стартовал первым», в которой отмечает, что данный банк первым среди украинских финучреждений обратится к государству с просьбой принять участие в его капитализации. 26 февраля на внеочередном собрании акционеров Родовид Банка будет рассмотрен этот вопрос.

http://delo.ua/news/101607/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Проблемный кредит» пишет о том, что Кабинет министров признал наличие проблем с получением второго транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) в размере 1,845 млрд долл., заявив, что выходом из ситуации будет подписание специального заявления президента и премьер-министра, которое блокирует Виктор Ющенко. В Секретариате Президента отмечают, что политическое заявление – лишь незначительная и не самая важная часть требований фонда, которые в целом правительство выполнять не намерено. Это признали и в МВФ. То, что Украина не получит транш фонда, становится все более вероятным, считают эксперты.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1125755

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Столица заработает на паях» пишет о том, что Киевская городская госадминистрация (КГГА) в 2009 году намерена ввести дифференцированную ставку паевого взноса для застройщиков и инвесторов на территории столицы. В частности, наиболее высокую ставку будут оплачивать заказчики строительства казино, игорных домов, автозаправочных станций, дискотек, ресторанов и кредитных учреждений. Вырученные суммы будут включены в доходную часть бюджета 2009 года. Сами застройщики приветствуют инициативу КГГА, однако депутаты Киевсовета полагают, что данный проект должен быть вынесен на общественное обсуждение.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1125766

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«Газета по-киевски» в статье «Машина, я тебя не отдам!» отвечает на вопросы: как отстоять перед банком кредитное авто? Кто-то идет в таксисты, а кто-то – имитирует угон...

http://mycityua.com/articles/kopilka/2009/02/25/085931.html

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Газета «День» в публикации «Будет хлеб - будет независимость» пишет о том, что корпорация «Агро-Союз» провела шесть международных конференций по самовосстанавливаемому земледелию на основе системного подхода No-till, а распространение этой технологии в аграрной отрасли Украины пока что не приобрело массовый характер. Но альтернативы нет. Именно эта технология дает возможность сельскому хозяйству быть производительным, стабильным и прибыльным, особенно сейчас, когда цены на энергоносители, технику, удобрения, средства защиты растений имеют стабильную тенденцию к удорожанию.

http://www.day.kiev.ua/265119/

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Национализация банков: минусов больше» пишет о том, что Национализация крупных банков может спасти их от кризиса, но повлечет непредсказуемые последствия. Рассмотрев прецеденты национализации транснациональных банков, редактор международного отдела «Ведомостей» Михаил Оверченко заключает, что они рискуют стать очередным стресс-тестом для и без того ослабленных кризисом экономик.

http://www.vedomosti.ru/video/7_307

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Газета «Известия» в публикации «Метры в квадрате, а цены - в кубе» пишет о том, что московские застройщики и риэлторы станут жертвой собственной алчности. На прошедшей в Москве "антикризисной" конференции риэлторов собравшиеся признали, что балансируют на грани разорения. Единственный путь к выживанию - сосредоточиться на интересах покупателя.

http://www.izvestia.ru/moscow/article3125722/

(УНИАН)