НБУ имеет вопросы к 11 банкам по докапитализации

У Национального банка Украины есть вопросы к 11 из 34 банков, которым требуется докапитализация до 200 млн грн к 11 июля 2017 года, сообщила сегодня журналистам заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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«К 11 у нас есть вопросы по источникам (происхождения средств – УНИАН). Мы будем принципиальными до конца, потому что нельзя формировать капитал не «живыми» деньгами, а какими-то цикличными сделками», - пояснила она.

Рожкова сообщила, что в этой связи регулятор направил проверки в некоторые банки, потому что они якобы уже завели деньги на докапитализацию, но Нацбанк не готов подтвердить этот факт по документам.

«Мы очень подробно смотрим этот вопрос. Вместе с тем, мы хотим в июне собрать собственников этих банков и показать, какие опции им открывает 6010 (принятый в марте Закон «Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков» - УНИАН)», - добавила она.

Рожкова отметила, что этот закон дает банкам преимущества на финансовом рынке, позволяя им остаться финансовыми компаниями и достойно конкурировать с уже существующими финкомпаниями.

Национальный банк 15 мая обнародовал данные финансовой отчетности банков на 1 апреля, согласно которой в Украине на эту дату насчитывалось 36 банков, которым необходимо увеличить уставный капитал до 200 млн грн к 11 июля 2017 года.

Впоследствии 2 банка - «Конкорд» и «Кристалбанк» - сообщили, что в настоящий момент уже завершили процедуру докапитализации до 200 млн грн.

18 мая исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий заявил, что количество банков, нуждающихся в докапитализации до 200 млн грн, сократилось до 34, при этом практически все финучредения находятся в процессе докапитализации, в связи с чем регулятор не ожидает массовых банкротств банков.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк обязал банки увеличить уставный капитал до 200 млн грн – к 11 июля 2017 года, до 300 млн грн – к 11 июля 2018 года, до 400 млн грн – к 11 июля 2019 года, до 450 млн грн – к 11 июля 2020 года, до 500 млн грн – к 11 июля 2024 года.

Верховная Рада Украины 23 марта приняла, а президент Петр Порошенко 26 апреля подписал Закон «Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков», который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации юридического лица, чтобы продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе, выполнив обязательства перед вкладчиками.