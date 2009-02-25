Рубль укрепился к доллару

Курс доллара на ММВБ снизился на открытии в среду на 14 копеек - до 35,84 рубля, курс евро - укрепился на 6 копеек - до 45,92 рубля, сообщает РИА Новости..

Первая сделка по американской валюте расчетами "завтра" прошла в среду на ММВБ на уровне 35,84 рубля. Курс открылся в диапазоне 35,84-35,88 рубля.

На закрытии во вторник курс американской валюты расчетами "завтра" составил 35,98 рубля.

Первая сделка по евро прошла в среду на отметке 45,92 рубля, на закрытии во вторник курс европейской валюты расчетами "завтра" составил 45,86 рубля.

В среду курс евро открылся в коридоре 45,93-45,99 рубля.