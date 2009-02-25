АУБ рекомендует банкам поддержать заемщиков

Ассоциация украинских банков (АУБ) рекомендует банкам не повышать процентные ставки по выданным кредитам, продлить сроки возвращения кредитов и поддерживать тех заемщиков, которые осуществляют приемлемые для них выплаты по кредитам.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы АУБ.

Согласно сообщению, возвращение вкладов банк может обеспечить только благодаря реализации всех предусмотренных законом мер по ускоренному возвращению кредитов. «К ним относится взыскание заложенного имущества без судебного решения на основании прав, предоставленных банкам самим заемщиком по договору залога и/или ипотеки, которые оформляются нотариально в полном соответствии с Гражданским кодексом, законами Украины «О залоге» и «Об ипотеке», – сказано в сообщении.

В то же время в АУБ признают, что на сегодня «есть случаи неквалифицированной работы сотрудников банков и коллекторских фирм, которые в случае нарушения ими законодательства должны немедленно (жестко и срочно) прекращаться».