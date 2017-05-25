Судьба российских банков в Украине: НБУ получил запросы о согласовании покупки "Сбербанка" и "Проминвестбанка"

Национальный банк Украины получил пакеты документов о приобретении существенного участия и проводит их проверку в отношении двух крупнейших дочерних структур российских государственных банков в Украине – «Сбербанка» и «Проминвестбанка», сообщила сегодня журналистам заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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«Пока к нам официально поступили документы по «Сбербанку» и по «Проминвестбанку». По «ВТБ» официально к нам документы не поступали», – сказала она.

Рожкова отметила, что регулятор проверяет полученные документы: «Мы пока работаем. Там пакет документов огромный».

Она пояснила, что проверка НБУ предполагает несколько этапов, в том числе запросы к регуляторам стран проживания заявителей. «Мы работаем и будем готовы, но я не могу сказать, когда точно», – сказала Рожкова.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год. Санкции запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

27 марта российский «Сбербанк» объявил о заключении договора о продаже 100% акций дочернего украинского банка консорциуму инвесторов. Впоследствии Нацбанк сообщил о получении пакетов документов для согласования приобретения участия в капитале от гражданина Великобритании и Российской Федерации Григория Гусельникова – в размере 22,5%, от гражданина Великобритании и РФ Саида Гуцериева – в размере 77,5%.

В отношении «Проминвестбанка», дочернего банка российского государственного «Внешэкономбанка», СМИ сообщали о намерениях граждан Украины – народного депутата Максима Микитася и основателя девелоперской компании MosCityGroup Павла Фукса – приобрести по 25% акций финучреждения.

12 мая Национальный банк сообщил, что в апреле получил пакет документов двух граждан Украины для согласования приобретения существенного участия в капитале «Проминвестбанка», однако не стал называть имен потенциальных инвесторов.

19 мая «Внешэкономбанк» сообщил, что на покупку его дочерней структуры в Украине претендует группа DCH Александра Ярославского, которая планирует подать соответствующий пакет документов в НБУ в ближайшее время.