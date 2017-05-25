Гривня закрыла межбанк на уровне 26,31 за доллар

В четверг, 25 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,29/26,31 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4648/29,4846 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2767 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 442 сделки на сумму 222,32 млн долл.