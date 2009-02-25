Солидарность по-шведски: банки поделятся госпомощью

Шведское правительство призвало банки страны делиться полученной госпомощью со своими "дочками" в Восточной Европе. Таким образом, надеется Швеция, можно будет стабилизировать весь финансовый сектор, сообщает Немецкая волна.

Правительство Швеции призвало банки страны использовать полученную госпомощь не только для спасения финансовых структур внутри страны, но и для поддержания экономик Восточной Европы. Шведский премьер-министр Фредрик Райнфельдт заявил, что госгарантии и деньги из стабилизационного фонда предназначаются не только для материнских банков в Швеции, но и для их "дочек" в Восточной Европе, пишет агентство Reuters.

Райнфельдт призвал и другие западноевропейские страны последовать примеру Швеции. "Мы должны стабилизировать весь финансовый сектор, а не только заниматься покупкой "гнилых" активов", - считает премьер-министр.

Национальный план помощи шведским банкам предусматривает финансовые вливания в размере до 50 миллиардов шведских крон (около 4,5 миллиарда евро) и госгарантии на банковские кредиты суммой до 1,5 биллиона крон (134 миллиарда евро).