Украинский финансовый рынок - ”валютные качели” продолжают раскачиваться...

Еще в середине февраля курс в комбанках вяло болтался в пределах 8,1-8,4 грн./долл. Но на минувшей неделе началась раскачка. Валютный рынок лихорадят не только монетарная политика, рефинансирование, рекапитализация, но и неутешительные прогнозы. Не последней составляющей в нынешней сложной ситуации является и получение второго транша МВФ. Кстати, курсовой прогноз Фонда в размере 8,6 грн. за доллар занимает одну из первых позиций в шкале болезненных симптомов. Нацбанк, правда, констатирует, что в последнее время поток критики несколько уменьшился, но при этом утверждает, что последний всплеск на валютном рынке связан с негативными оценками работы банковского сектора, а также с оглашением прогнозных курсов валют.

НБУ констатирует

По данным первого заместителя главы НБУ Анатолия Шаповалова, с октября Нацбанк проводил системную работу по поддержке банков и предоставил помощь 135 банкам. Между тем, с октября из банковской системы ушло 180 млрд. грн. “Это те депозиты, которые держали люди... Мы, осуществив рефинансирование, в прошлом и в текущем году возместили около 70 млрд. То есть, даже те деньги, которые ушли из банковской системы, не компенсированы”, - пояснил он.

Эксперты утверждают

Эксперты в своих прогнозах сходятся в одном: на этой неделе стоит ожидать продолжения падения гривни. Незначительно стабилизировать ситуацию на рынке сможет выполнение условий резервирования в конце недели, что приведёт к снижению объёмов свободной гривни.

Так, по мнению главы департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрия Белинского , «курс наличной гривни упал до 9,2, что подтверждает девальвационные ожидания рынка. Можно констатировать, что план по стабилизации гривни и сближению рыночного и официального обменных курсов, который НБУ пытался проводить с начала года, провалился».

По его мнению, сейчас у Нацбанка нет достаточного объема резервов, чтобы удовлетворить существующий спрос на доллар. «У регулятора также отсутствует возможность широко использовать монетарные рычаги для значительного сокращения объема гривни в обороте, так как это грозит уже падением не только ликвидности, но и платежеспособности банковской системы», - поясняет эксперт.

Он также отметил, что из всех факторов, негативно влияющих на обменный курс, наиболее сильным остается неопределенность относительно возобновления работы миссии МВФ. «Ситуация могла бы сдвинуться с «мертвой точки» в случае выполнения основных требований МВФ, а именно: сокращения дефицита бюджета до 1% ВВП и отмены статей закона о бюджете, которые обязывают Национальный банк Украины финансировать дефицит бюджета в неограниченном объеме», - подчеркивает эксперт.

Правда, и политический акцент валютного курса сыграл не последнюю роль в долларовых "качелях". Народный депутат Украины Василий Грицак (фракция Партии регионов) 27 февраля во время пресс-конференции в УНИАН заявил, что в колебаниях курса гривни на этой неделе были лишь политические причины.

«В понедельник курс гривни в обменниках был 8,80-9,20 грн. – это прием, и покупка - до 9,80 грн., сегодня он уже ниже – 8,20 грн. покупка. Если проанализировать колебания курса с понедельника по пятницу, то видим, что Национальный банк не контролирует ситуацию с банками по удержанию курса. Так не может быть. Нет никаких обоснований, чтобы курс так колебался в течение нескольких дней. В этом есть политическая составляющая - это все делается осознано», - отметил он.

«Думаю, что после заявления премьер-министра (Юлии Тимошенко) и Кравчука (Леонид Кравчук - первый Президент Украины) некоторые чиновники из Нацбанка поняли, что так ситуация развиваться не может, поэтому на сегодня курс гривни снизился», - считает депутат.

Транш МВФ снова на первом месте

И опять на первый план выходит кредит МВФ. Фонд на удовлетворен выполнением Украиной обязательств, а власть, которая казалось бы должна принять экстренные меры, продолжает взаимные обвинения. Правительство призывает Президента подписать совместную декларацию к руководству Международного валютного фонда о продолжении сотрудничества в рамках предоставления Украине финансовой помощи. Но при этом утверждает, что от Секретариата Президента так и не поступило никаких предложений. Виктор Ющенко, по словам его пресс-секретаря, считает, что в течение текущей недели необходимо сделать все возможное для получения второго транша кредита Международного валютного фонда. Президент убежден, что для продолжения сотрудничества с МВФ необходимо иметь единую, согласованную позицию всех органов государственной власти и соответствующих институтов. Так и остается не понятным, как можно согласовать, если стороны, как видно, не собираются садиться за стол переговоров? Еще 13 февраля МВФ, учитывая значительный дефицит государственного бюджета, призвал Украину к жесткому кризисному менеджменту. Как сообщил тогда представитель МВФ Девид Гоули, «дискуссия с украинским руководством относительно необходимости ограничения дефицита бюджета продолжается».

В письме директора Европейского департамента МВФ Марека Белки, переданном украинской стороне, как писали СМИ, подчеркивается, что Международный валютный фонд может предоставить Украине очередной транш кредита при дефиците государственного бюджета в 3% ВВП. В МВФ, в частности, считают, что с учетом того, как развивается экономика, реальный дефицит госбюджета Украины составит 50 млрд. грн. Но для получения очередного транша он должен быть не выше 1% ВВП (10 млрд. грн.), то есть, нужно либо на 40 млрд. грн. найти дополнительные доходы, либо сократить расходы.

Вместе с тем в своем письме М.Белка отмечает, что Украина сможет «продолжить свой диалог с Фондом» в случае погашения, по крайней мере, половины недопустимой суммы дефицита бюджета – 20 млрд. грн. Поскольку ситуация в экономике действительно намного хуже, МВФ готов пойти на то, чтобы разрешить дефицит в 3% ВВП. Но при условии гарантирования его финансирования из неэмиссионных источников.

В подтверждение этого эксперты Фонда настаивают на исключении из бюджета 84-й статьи, которая предусматривает выкуп Нацбанком гособлигаций в течение трёх дней. М.Белка также предложил повысить акцизы и цены на газ для населения.

Среди требований МВФ для предоставления нового займа есть и декларация о совместных действиях украинской власти, приблизительный текст которой МВФ направил правительству, Президенту и Нацбанку. Среди прочих пунктов там прописано, что украинская сторона должна отказаться от нерыночных попыток удержать курс национальной валюты.

Власть размышляет?

Вроде, «советы» получены, и их не выполнение грозит коллапсом. Все остается в руках Президента, Кабмина и Нвацбанка… Но пока остается не ясным, куда пошли деньги первого транша МВФ? Как считает экс-министр экономики, экс-председатель Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Виктор Суслов , средства, привлекаемые Украиной от Международного валютного фонда (МВФ) и других организаций, идут в основном на погашение внешних займов украинских банков и других коммерческих структур.

«Что происходит у нас дальше в связи с кредитами Международного валютного фонда и другими кредитами, которых добивается Национальный банк и правительство? Фактически они поступают на валютный рынок, банки получают рефинансирование гривневое, они на эти средства выкупают валюту на рынке и возвращают долги, - отмечает эксперт. - Поэтому Украина уникальная страна, она проводит политику перекачки коммерческих долгов в государственный долг».

По его словам, в текущем году украинские коммерческие банки должны вернуть около 10 млрд. долл. внешних займов, кроме того, около 20 млрд. долл. должны вернуть другие коммерческие организации.

«Одним из основных вопросов, на который должен ответить Национальный банк, - что у нас должно быть приоритетом - это вернуть депозиты гражданам, когда срок истек, или вернуть долги западным банкам. Получается, что средствами депозитов граждан страна рассчитывается по внешним долгам, правильная ли это политика?», - подчеркивает эксперт.

Что делать за отклонение от официального курса - наказывать?..

Скачки на валютном рынке происходят постяноянно. Создается впечатленее, что некому этот процесс регулировать. По мнению кандидата экономических наук Академии финансового управления Сергея Кульпинского, за отклонение от официального курса гривни должны применяться жесткие санкции.

Прыжки на валютном рынке создают впечатление полного отсутствия регулятора, притом что спрос на импорт упал в разы после 50% девальвации, население, согласно данным НБУ, за последние 12 месяцев продало на 6,3 млрд. долл. больше, чем приобрело (практически столько, сколько было продано из резервов), а инфляция на фоне замедления зарплат ограничила покупательную способность населения и возможности покупки валюты.

По его словам, экономики большинства стран мира уже отказываются от либерализации, прибегают к протекционизму, защите экономики и финансового рынка с целью оградиться от последствий финансового кризиса. Так, как отметил эксперт, китайский юань остается на одном (фиксированном) уровне, несмотря на значительный отток средств иностранных инвесторов, поскольку существует жесткий контроль за движением капитала. «Игры с валютным курсом и предоставление возможности внутренним спекулянтам определять курс (после того как иностранные уже оставили рынок) еще ни для одной экономики положительно не заканчивались», - добавил он.

По мнению С.Кульпинского, возможно, лучшим выходом из создавшейся сегодня ситуации было бы продолжить дальнейшую продажу золотовалютных резервов, игнорируя требования Международного валютного фонда (МВФ), с одновременным принятием санкций за отклонение от официального курса.

«Возможно, нам необходимо все-таки еще раз подумать над вопросом, так ли уж необходим экономике страны кредит МВФ и его требования», - отметил эксперт. «В конечном итоге, приобретенные доллары рано или поздно возвращаются на рынок, а затем и в золотовалютные резервы НБУ, поскольку большинство расходов пока еще осуществляются в гривне», - добавил он.

Президент считает

О критической ситуации и необходимости скорейшего оздоровления экономики заявляет и глава Украинского государства. Очередной транш Международного валютного фонда (МВФ) в 2009 году позволил бы сбалансировать дефицит бюджета Украины, заявил Виктор Ющенко во время встречи с послами стран Большой семерки.

Президент подчеркнул, что если бы Украине, например, в феврале удалось получить очередной транш от МВФ в размере 1,9 млрд. долл., то это позволило бы положить начало активной работе по сбалансированию дефицита бюджета. Он привел статистические данные о том, что в январе в Украине зафиксировано сокращение импорта товаров на 50,7%, экспорта – на 32,7%, по сравнению с январем 2008 года.

По его словам, на фоне корректировки обменного курса, которая проводилась с октября 2008 года, и уменьшения внутреннего и внешнего спроса Украина в январе впервые имела положительное сальдо счета текущих операций как по товарам, так и по услугам.

По мнению Президента, решение этой проблемы позволяет сегодня сосредоточиться на вопросе стабилизации на рынке финансовых операций, и не последнюю роль в этом может сыграть кредит МВФ.

А уже 27 февраля Президент заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом должно быть возобновлено в ближайшую неделю.

Об этом он сказал во время совещания с премьер-министром Юлией Тимошенко, председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным, председателем НБУ Владимиром Стельмахом и представителем от оппозиции Николаем Азаровым.

Президент подчеркнул, что успешное сотрудничество Украины с МВФ является сигналом для других стран и инвесторов.

А рейтинги продолжают падать

Рейтинговая служба Standard & Poor`s понизила долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги контрагента ЗАО «Альфа-Банк Украина», ОАО "Кредобанк" и АКБ «Укрсоцбанк» с «В/В» до «ССС+/С».

Рейтинги этих банков по национальной шкале понижены с «uaBВВ» до «uaB». Вместе с тем рейтинги были выведены из списка CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с негативными прогнозами, в который они были помещены 13 февраля 2009 г.

В то же время долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента АКБ «ЮНЕКС-БАНК» подтверждены на уровне «CCC+» и «C». Рейтинг "ЮНЕКС-БАНКа" по национальной шкале понижен с «uaB+» до ««uaB». Прогноз изменения рейтингов всех четырех банков — «Негативный».

«Произведенные рейтинговые действия обусловлены сегодняшним понижением суверенных рейтингов Украины, которое отражает возрастающие риски невыполнения условий соглашения между Украиной и МВФ о предоставлении стабилизационного кредита вследствие отсутствия широкой политической платформы для необходимых корректировок бюджета и реформирования банковской системы до президентских выборов в январе 2010 г. Ухудшение внешнеэкономической среды привело к резкому ухудшению условий торговли в Украине, что выразилось в снижении экспортных цен. Мы ожидаем, что в течение 2009 г. рост ВВП значительно снизится — по мере ослабления национальной валюты на волне оттока капитала и снижения поступлений от экспорта», - говорится в сообщении агентства.

«Рейтинговые действия по банкам также отражают нашу озабоченность влиянием ухудшающейся экономической ситуации и условий ведения бизнеса в стране на основные показатели кредитоспособности украинских банков. Мы полагаем, что эти факторы оказывают явно выраженное негативное влияние, приводя к снижению качества активов банков, ухудшению ликвидности и падению показателей рентабельности и капитализации», - отметила кредитный аналитик Standard & Poor`s Аннет ЭСС.

Прогноз «Негативный» по рейтингам четырех украинских банков отражает прогноз изменения суверенных рейтингов, а также возросшее давление на качество активов, финансовые показатели и ликвидность банков. «Рейтинги могут быть понижены после дальнейшего понижения суверенного рейтинга по обязательствам в иностранной валюте, а также в случае появления дополнительных признаков стрессовой ситуации в банковской системе, ведущей к существенному ухудшению качества активов, капитализации или ликвидности банков», — подчеркнула А.ЭСС.

Поддержка со стороны материнских структур может смягчить давление на характеристики собственной кредитоспособности банков. Однако способность банков своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства может ограничиваться действиями правительства — замораживанием вкладов и долговых обязательств. "Мы полагаем, что в сложившихся условиях рейтинги этих банков не поднимутся выше уровня суверенного рейтинга Украины по обязательствам в иностранной валюте, и, таким образом, дальнейшее понижение рейтингов Украины может негативно сказаться на рейтингах банков", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на сегодня 3 основных рейтинговых агентства снизили рейтинги всех украинских банков, которые находились в сфере их оценки. Прогноз по рейтингам - негативный. Снижение рейтингов состоялось вслед за снижением суверенного рейтинга Украины.

27 февраля на межбанке доллар снова начал расти

27 февраля на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1850/8,3250, к 12:00 цены выросли 8,3350/8,4100. К закрытию ценовые уровни достигли верха 8,5500/8,6500 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с продажей долларов на аукционе с ценой отсечения - 7,8000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2270/0,2325, к 12:00 цены поднялись 0,2305/0,2340. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2375/0,2410. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ (Система электронных торгов) по результатам торгов составил 35,7600 (+0,1200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2630/1,2750. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,3460/10,5375, к 12:00 цены ушли вверх 10,5510/10,6600. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли следующих значений 10,8165/10,9570.

(УНИАН)