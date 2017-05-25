Нацбанк смягчил валютные ограничения

Национальный банк Украины обнародовал решение о смягчении ряда ограничений на валютном рынке, которое анонсировал исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий сегодня, 25 мая.

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Как сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №41, с 26 мая максимальный срок расчетов по операциям экспорта/импорта товаров, который временно был ограничен до 120 дней, теперь составит 180 дней.

Помимо этого, с 12 июня иностранные инвесторы смогут возвращать вложенные в Украине средства, получив возможность покупать и перечислить валюту для этих целей.

Также с 12 июня бизнес сможет досрочно погашать внешние кредиты и займы, если в качестве обеспечения расчетов по этим операциям использовались обязательства международных финансовых организаций.

Кроме того, Нацбанк разрешил банкам открывать корреспондентские счета в иностранной валюте первой группы классификатора в банках-нерезидентах стран, национальная валюта которых отнесена НБУ ко второй или третьей группе классификатора.

В то же время, регулятор установил требование по раскрытию информации о конечных собственниках нерезидентов-кредиторов в случаях, когда необходима регистрация кредитного договора или договора займа, заключенного резидентом-заемщиком, не являющимся банком.

Как сообщал УНИАН, в рамках концепции новой модели валютного регулирования, представленной в декабре 2016 года, НБУ планирует постепенно смягчить административные ограничения на рынке бизнеса, банков и физических лиц.