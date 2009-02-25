Межбанк: доллар открылся ростом

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 9,2350/9,3750 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2565/0,2620, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,8995/12,0940. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли - 1,2892/93 (вторник - 1,2744/45).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками – 7,7000/7,9000.