Прокуратура сообщила о подозрении экс-заместителю председателя правления "Укргазбанка"
Экс-чиновника обвиняют в служебной халатности, повлекшей ущерб на сумму более 16 млн грн.
Прокуратура города Киева уведомила бывшего заместителя председателя правления ОАО АБ «Укргазбанк» о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей ущерб на сумму более 16 млн грн.
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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.
Экс-чиновник подозревается в подписании заведомо убыточного договора между банком и коммерческой структурой, в результате чего финансовая организация потеряла право на залоговое имущество, которое находилось в ипотеке, а именно, на земельные участки в центре столицы.
Размер убытков, причиненных действиями экс-чиновника, подтверждается заключениями судебно-экономических экспертиз.
По результатам досудебного следствия бывший заместитель председателя правления «Укргазбанка» уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).
Сейчас решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения.
Справка УНИАН. «Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале «Укргазбанка» составляет 95%.