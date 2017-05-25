Прокуратура сообщила о подозрении экс-заместителю председателя правления "Укргазбанка"

Прокуратура города Киева уведомила бывшего заместителя председателя правления ОАО АБ «Укргазбанк» о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей ущерб на сумму более 16 млн грн.

Читайте такжеУщерб государству почти на миллиард: Генпрокуратура начала расследовать передачу газовых сетей Фирташу

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

Экс-чиновник подозревается в подписании заведомо убыточного договора между банком и коммерческой структурой, в результате чего финансовая организация потеряла право на залоговое имущество, которое находилось в ипотеке, а именно, на земельные участки в центре столицы.

Размер убытков, причиненных действиями экс-чиновника, подтверждается заключениями судебно-экономических экспертиз.

По результатам досудебного следствия бывший заместитель председателя правления «Укргазбанка» уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Сейчас решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения.

Справка УНИАН. «Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале «Укргазбанка» составляет 95%.