Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает недопустимой кредитную политику Нацбанка, а также политику по формированию учетной ставки Нацбанка.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на заседании правительства, комментируя заявление автоперевозчиков о невозможности возвращения кредитов.

«Все страны мира снизили учетную ставку … даже до нуля... Но, к сожалению, сегодня политика, которая осуществляется в Украине по ставкам стоимости кредитов, недопустима», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, такая политика Нацбанка приводит к невозможности получения кредитных средств. «А потом те же политики, которые все это устроили, выходят на каналы телевидения и критикуют падение производства. Я думаю, что так не должна работать банковская система Украины», - добавила премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз заявила о том, что падение национальной валюты было сознательным и политическим механизмом для создания почвы по введению чрезвычайного положения в стране.