Россия вложила в санацию банков почти 400 млрд. руб.

Российские власти к настоящему времени вложили почти 400 миллиардов рублей в санацию банков страны, заявил в среду директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов, сообщает РИА Новости..

"Государство вложило, а не потратило чуть менее 400 миллиардов рублей, включая средства, предоставленные федеральным бюджетом Агентству по страхованию вкладов (АСВ), и кредиты ЦБ, обеспечило платежеспособность обязательств на сумму, превышающую 400 миллиардов рублей", - сказал Сухов на конференции.

Он уточнил, что в эту сумму включена поддержка, которую ЦБ оказал новым владельцам банков: "КИТ Финанс", Связь-банк и банк "Глобэкс".

Ранее сообщалось, что АСВ предоставило кредитов банкам-санаторам примерно на 140 миллиардов рублей, из которых 100 миллиардов - это средства Банка России и 40 миллиардов - бюджетные ресурсы.

Таким образом, оставшиеся 260 миллиардов рублей получили банки-санаторы шести кредитных организаций, санация которых началась до принятия закона о дополнительных мерах по поддержке стабилизации банковской системы. Два из них (Связь-банк и банк "Глобэкс") санируются ВЭБом.