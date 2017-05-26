Доллар и евро cегодня подорожают: Нацбанк опустил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2627.6670 (25 мая – 2626.6118)

100 EUR – 2946.6658 (25 мая – 2939.9666)

10 RUR – 4.6864 (25 мая – 4.6675)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 25 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,29/26,31 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4648/29,4846 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4735/0,4746 грн/рубль.