Суд отменил ликвидацию банка "Михайловский" - НБУ готовит апелляцию

09:36, 26 мая 2017
Финансы
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Компания «Экосипан» добилась признания незаконными решений Нацбанка и ФГВФЛ.

Суд признал ликвидацию банка

Окружной административный суд Киева 15 мая по иску единственного собственника банка – компании «Экосипан» – отменил решение Нацбанка о неплатежеспособности банка “Михайловский”, решение Фонда гарантирования вкладов физлиц о введении в него временной администрации и решения обоих госорганов о ликвидации банка.

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Об этом сообщает FinClub.

Суд констатировал, что перечисление 1,507 млрд грн со счета ООО «Инвестиционно-расчетный центр» на счета физлиц хоть увеличило обязательства ФГВФЛ, но не было «операциями банка», поскольку банк “Михайловский” не являлся стороной договоров займа, а лишь выполнял распоряжения клиента.

Исходя из этого, суд решил, что банк “Михайловский” не осуществлял операции, вследствие которых его обязательства перед физлицами в пределах гарантированной суммы выросли за счет уменьшения обязательств перед юридическими лицами. А значит, причин для неплатежеспособности не было, решили в суде.

При этом суд отказался «обязать НБУ совершить все необходимые действия по восстановлению функционирования банка “Михайловский» в качестве банка».

Нацбанк готовит апелляцию. «Национальный банк не соглашается с решением Окружного административного суда города Киева, который 15 мая 2017 года вынес постановление, частично удовлетворив иск ООО «Экосипан» и отменив решение НБУ об отнесении банка “Михайловский” в категорию неплатежеспособных и ликвидации этого банка, а также оба решения ФГВФЛ», – сообщили в Нацбанке.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о принятом решении об отнесении банка «Михайловский» к категории неплатежеспособных из-за проведенных банком сомнительных операций с депозитами физических лиц 23 мая 2016 года поздно вечером.

Накануне введения временной администрации банк «Михайловский» заключил договоры факторинга с финансовыми компаниями «Фагор» и «Плеяда», согласно которым уступил права требования по своим кредитам. Впоследствии Фонд гарантирования признал эти договоры ничтожными, однако указанные компании пытаются отстаивать свои интересы через суд.

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Теги: #ликвидация банка#банк «Михайловский»