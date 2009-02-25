Курс интервенций НБУ ведет к арбитражным операциям

Сохранение Национальным банком курса интервенций на 15% ниже рыночного является скорее дестабилизирующим фактором и открывает возможность для арбитражных операций на разнице курсов.

Такое мнение высказал глава департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий БЕЛИНСКИЙ.

По его мнению, давление на гривну в ближайшие месяцы будет только усиливаться.

«На прошлой неделе вероятность того, что МВФ и правительство найдут компромисс, снизилась до минимальной - обе стороны четко заявили о своих позициях по бюджету, которые имеют мало общего. Стабильность гривни получила сразу два удара – через уменьшение объема резервов, которыми располагает Нацбанк, и ожидаемое эмиссионное финансирование дефицита бюджета, от которого не собирается отказываться правительство. В такой ситуации логичным является поведение населения и предприятий, которые переводят средства в более надежные долларовые активы, - негативное сальдо операций на наличном рынке с начала месяца составило 1,2 млрд. долл.», - отмечает эксперт.

Кроме того, как утверждает Ю. БЕЛИНСКИЙ, обесценивание гривни происходит, несмотря на ее дефицит. «Объем средств на корсчетах банков остается минимальным, 15,4 млрд. грн., а межбанковские ставки овернайт снова превысили 50%. Жесткая монетарная политика не выполняет целей удержания курса, который растет из-за спроса реального сектора. Анонсированное Нацбанком рефинансирование в объеме 8 млрд. грн. должно улучшить ситуацию с ликвидностью банков, но вместе с тем и ускорить девальвацию гривни», - говорит он.