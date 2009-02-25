МВФ заверил: помощь будет

Международный валютный фонд “полностью верен заданию” помочь Украине в этот кризисный период.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР сегодня во время встречи с председателем верховной рады Владимиром ЛИТВИНОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

«Мы полностью верны заданию помочь Украине в эти сложные времена», - заверил М.АЛЬЕР.

Он также отметил важность разработки совместного плана действий ради системного преодоления кризиса и выразил готовность со стороны МВФ способствовать «построению диалога» между ветвями власти в Украине.

В свою очередь, В.ЛИТВИН заявил, что парламент настроен на продолжение сотрудничества с МВФ, в частности, на уровне профильных комитетов. «Я убежден в необходимости продолжения диалога ради уменьшения последствий кризиса, - сказал спикер. – Мы крайне заинтересованы в продолжении сотрудничества».

В ходе встречи В.ЛИТВИН также отметил необходимость внесения на рассмотрение парламента согласованного на уровне Президента Украины и Правительства законопроекта об изменениях в государственный бюджет на текущий год.

Верховная Рада Украины, сказал В.ЛИТВИН, могла бы проработать отмеченный документ вместе с местными органами власти. Таким согласованным законопроектом, отметил он, была бы засвидетельствована совместная ответственность, «продемонстрирован экономический реализм».

При этом В.ЛИТВИН выразил обеспокоенность по поводу того, что бюджет рассматривается «как инструмент сведения политических счетов».

По мнению председателя ВР, последовательность действий должна была бы быть следующей: «Внести согласованные изменения в Бюджетный кодекс, посмотреть, какие законы необходимы для пополнения доходной части бюджета и одновременно работать над изменениями в бюджет, проанализировав его реалистичность». «Это процесс, который открывает диалог», - убежден В.ЛИТВИН. «Необходимо не поддаваться желанию осуществить непродуманные действия. Нужны максимально взвешенные подходы и оптимально выверенные решения, политическая ответственность», – подчеркнул он.

Во время встречи также состоялся обмен мнениями о путях решения проблем банковской сферы. В.ЛИТВИН высказал мнение, что Национальному банку, правительству и Верховной Раде необходимо разработать согласованный план действий для преодоления кризиса в финансово-банковском секторе, отметив, что все действия НБУ сейчас должны быть «абсолютно вне политики, транспарентны и мотивированы».