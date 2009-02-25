Банкиры просят: прекратите

Для стабилизации ситуации в финансовой системе и курса национальной валюты банкиры призывают прекратить дискуссии о возможном переводе долларовых кредитов населения в гривневые по курсу 5,05 грн/дол. и возврате валютных вкладов путем конвертации в гривню.

«Такие безответственные заявления только подогревают волнение у людей, а мы, банкиры, очень остро чувствуем настроение вкладчиков по показателям оттока депозитов - вслед за гривней со счетов начинает уходить и валюта», - сказал в интервъю газете «Экономические известия» (№33 от 25 февраля) председатель правления банка «Финансы и кредит» Владимир ХЛЫВНЮК.

Комментируя возможность возврата на валютный рынок изъятых гражданами из банков денег он отметил, что поведение людей напрямую зависит от политического климата и от консолидированных действий различных ветвей власти, направленных на преодоление кризиса.

Первый шаг для возобновления доверия к финансовой системе и стабилизации ситуации, по мнению В.ХЛЫВНЮКА, уже сделал НБУ, который некоторое время удерживал курс гривни в относительно прогнозируемых рамках.

Теперь же для стабилизации курса гривни, считает банкир, необходимо вернуть обязательную продажу валютной выручки экспортерами, сократить сроки расчетов по внешнеэкономическим операциям и сжатие валютной позиции банков. Без урегулирования этих вопросов, убежден он, говорить о стабилизации ситуации в финансовой системе сложно.

«И, наконец, мы должны прекратить разговоры о том, что возможен перевод кредитов населения в гривню по курсу 5,05, возможен возврат валютных вкладов путем конвертации в гривню, возможен отказ от гарантирования государством валютных вкладов», - подчеркнул В.ХЛЫВНЮК.