"Был достигнут хороший прогресс": миссия МВФ завершила работу в Киеве и подвела итоги

Украина и Международный валютный фонд согласовали ключевые элементы структурных реформ для четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделения нашей стране очередного кредитного транша, но необходима их дальнейшая техническая доработка для оформления реформ в конкретные законопроекты, соответствующие целям программы сотрудничества.

Читайте такжеМВФ сохранил прогноз роста экономики Украины в этом году на 2%

Об этом говорится в заявлении миссии МВФ, которая 26 мая завершила работу в Украине.

Указанные ключевые моменты включают земельную и пенсионную реформы, а также приватизацию и меры по борьбе с коррупцией.

«Был достигнут хороший прогресс во взаимопонимании по ключевым элементам реформ, но дальнейшая техническая работа необходима в некоторых сферах для трансформации реформ в законопроекты, которые отвечают конечным целям. Обеспечение поддержки парламентом этих законопроектов будет необходимым для завершения четвертого пересмотра. МВФ в сотрудничестве с другими международными партнерами будет тесно взаимодействовать с властями в ближайшие недели для продвижения вперед по программе реформ», - сказал глава миссии МВФ Рон ван Роден.

По его словам, в рамках работы миссии сторонам удалось провести конструктивные переговоры по важным вопросам.

«Миссия провела конструктивные переговоры с властями о реформах, необходимых для повышения продуктивности, привлечения инвестиций и укрепления системы государственных финансов. Как и предусмотрено программой, дискуссии фокусировались на пенсионной и земельной реформах, а также на мерах для ускорения процесса приватизации и обеспечения конкретных результатов в борьбе с коррупцией», - отметил ван Роден.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF общим объемом 17,5 млрд долл. для Украины. Национальный банк получил очередной кредитный транш МВФ в размере 1 млрд долл. 5 апреля, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 17,6 млрд долл. - максимального уровня с 2014 года.

По прогнозам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, Украина, скорее всего, получит следующий транш кредита от МВФ и связанное с ним финансирование внешних доноров во втором полугодии 2017 года при условии прогресса в проведении земельной и пенсионной реформ.