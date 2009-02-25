Укрэксимбанк направит прибыль на увеличение уставного капитала

ОАО «Укрэксимбанк» намерен увеличить уставный капитал на 590,882 млн. грн. – до 7 млрд. 353,5 млн. грн.

Как сообщил УНИАН секретарь Наблюдательного совета ОАО «Укрэксимбанк» Андрей МАЙСНЕР, увеличение будет проведено за счет распределения прибыли за 2008 год в сумме 622,017 млн. грн. и нераспределенной прибыли за прошлые периоды. По его словам, 95% прибыли будет направлено в уставный капитал, а 5%, что составляет 31,152 млн. грн., - в резервный фонд банка.

Решение о распределении прибыли было принято Наблюдательным советом банка 25 февраля 2009 года. Также были утверждены отчет и заключение внешнего аудита банка, который провела компания «Эрнст энд Янг», относительно финансовой отчетности в соответствии с Национальными стандартами, утверждены результаты работы банка за 2008 год.

«Правлению банка дано поручение обратиться к Кабинету министров относительно увеличения уставного капитала», - сказал А.МАЙСНЕР.

Как сообщалось, в начале т.г. уставный капитал "Укрэксимбанка" был увеличен на 3 млрд. 699 млн. 999 тыс. 238,5 грн. Для обеспечения увеличения уставного капитала банка был осуществлен выпуск облигаций внутреннего государственного займа.