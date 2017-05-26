МВФ ожидает роста экономики Украины в этом году свыше 2%

Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в 2017 году свыше 2%.

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Об этом говорится в заявлении миссии МВФ, которая 26 мая завершила работу в Украине.

«Украинская экономика продолжает восстанавливаться. Ожидается, что рост превысит 2% в 2017 году», – сказал глава миссии МВФ Рон ван Роден.

По его словам, увеличение золотовалютных резервов и снижение инфляции формируют позитивный краткосрочный прогноз для экономики, однако структурные реформы все еще остаются необходимыми.

«Фискальная и монетарная политика соответствуют целям на 2017 год. Золотовалютные резервы выросли до 17,6 млрд долл., прогнозируется снижение инфляции до уровня ниже 10% к концу года. Краткосрочный прогноз позитивный, но решительная имплементация структурных реформ остается критически важной для достижения более сильного и устойчивого роста, в котором Украина нуждается в среднесрочной перспективе», – отметил ван Роден.

Как сообщал УНИАН, в отчете «Перспективы развития мировой экономики» за апрель 2017 года ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики нашей страны в 2017 году на 2%, а инфляции – на уровне 10%.

По прогнозам НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году – на уровне 3,2%, в 2019 году – на уровне 4%.