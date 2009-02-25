S&P понизило рейтинг Украины до "ССС+"
13:47, 25 февраля 2009Финансы
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Прогноз "негативный"
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s Ratings Services понизило сегодня долгосрочный и краткосрочный рейтинги Украины в иностранной валюте до уровня "CCC+/C" с "B/B" и рейтинги в национальной валюте до "B-/C" с "B+/B", сообщает k2kapital..
Прогноз по всем рейтингам – "негативный".
"Снижение (рейтинга) отражает рост рисков, связанных с соглашением Украины с Международным валютным фондом из-за отсутствия широкой политической поддержки для необходимого пересмотра бюджета и реформы банковской системы перед президентскими выборами 2010 года", - приводится в сообщении комментарий кредитного аналитика S&P Standard & Poor`s Фрэнка Гилла (Frank Gill).
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