ВТО призвала G20 бороться с протекционизмом

Лидеры развитых и развивающихся стран "Большой двадцатки" не должны отступать от соглашений по борьбе с протекционизмом во время саммита в Лондоне в апреле, сказал в среду глава Всемирной торговой организации, сообщает Рейтер.

Несмотря на решение воздержаться от введения новых торговых барьеров, принятое G20 в ноябре, очевидно, что протекционизм сохраняется. Это, например, пункты "Покупай американское" в программе стимулов США, экспортные субсидии на молочные продукты в Евросоюзе и французский пакет помощи автопроизводителям.

На саммите, прошедшем в ноябре в Вашингтоне, лидеры G20 пообещали помогать своим экономикам, завершить приостановленные торговые переговоры, реформировать международные финансовые институты и очистить финансовую систему.

"Мы слишком хорошо знаем, что серьезность G20 в вопросах торговли нельзя отделять от решений, которые они должны принимать в других сферах программы действий, включая координирование пакетов стимулов и создание надлежащего регулирования международных финансов, чтобы избежать экономических спадов в будущем", - сказал генеральный директор ВТО Паскаль Лами на пресс-конференции в Токио.

Переговоры о новом всемирном торговом соглашении потерпели неудачу частично из-за неразрешимых разногласий по сельскохозяйственным вопросам. Развивающиеся страны хотят, чтобы промышленные экономики сократили поддержку сельскому хозяйству. США говорят, что развивающиеся нации должны отменить барьеры для импорта сельхозпродукции.

Во вторник президент США Барак Обама призвал к прекращению "прямых платежей крупным агропромышленным комплексам, которые не нуждаются в них".

Несмотря на то, что Лами не комментировал речь Обамы в Конгрессе, он сказал, что ждет, чтобы новая администрация США назначила команду переговорщиков, чтобы понять, чего Вашингтон будет добиваться на будущих торговых переговорах.